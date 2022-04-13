Російські окупанти обстріляли фосфорними бомбами село на Запоріжжі

Російські окупанти обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка Пологівського району Запорізької області. Про це зранку 13 квітня повідомив у Facebook речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

За інформацією ОВА, врезультаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка загорівся дах житлового будинку на вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Також речник ОВА зазначив, що на Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію. Для цього проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню. Проте успіху російські окупанти не мають, а захисники України завдають ворогу втрат.

Крім того, Іван Арєф’єв зауважив, що наразі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

Довідка.

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор, що дуже активно спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Brennende Zwiebel або «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій війні нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси. Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія.

Одне влучання такої бомби може знищити кілька сотень квадратних метрів території. Водночас людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або призводять до смерті. Небезпеку несе не тільки вогонь, а й продукти горіння, вдихання яких знищує легені.

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