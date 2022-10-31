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Від ранкових атак Росії постраждали 13 українців

Ольга Денисяка

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Станом на 11:30 було відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів Росії по території України. Про це повдіомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Українська правда.

«На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни», – повідомив Клименко.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 31 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України. Загалом було випущено більше 50 ракет, 44 із яких збила українська ППО.

Відомо влучання у Харкові, Києві та на Черкащині, почалися перебої з електрикою та водопостачанням. Вперше за весь час повномасштабної війни атаковано Чернівецьку область.

П’ять ракет, які летіли на Львівщину, вдалося збити бійцям протиповітряної оборони. Загалом тривога в області тривала майже три години.

Після російських обстрілів Україні довелося вводити екстрені вимкнення світла. Укрзалізниця вже повідомила про затримку потягів.

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