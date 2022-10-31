РФ вперше обстріляла Чернівецьку область

Зранку 31 жовтня російські війська ракетами обстріляли Чернівецьку область – влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив в Телеграмі голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Це перший удар росіян по Буковині від початку повномасштабного вторгнення

«В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА закликав мешканців області не фотграфувати місця вибухів.

Зазначимо, що зранку 31 жовтня російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Київщини та ще низки обалстей України.

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