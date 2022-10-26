Україна повернула із полону 10 військових і тіло американсього добровольця

Україна і Росія провела черговий обмін полоненими за яким додому повернулося 10 українських військовослужбовців, а також тіло американського добровольця, повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

«Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів», – повідомив Андрій Єрмак.

За його словами, в Україну також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

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