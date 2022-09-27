У полоні росіян залишаються 616 жінок, є вагітні

росія утримує в полоні 616 жінок, з-поміж них є і вагітні. Українська влада працює над їхнім звільненням. Про це на зустрічі з родичами полонених повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає hromadske.

Родичів запевнили, що влада працює неформально та формально, щоб звільнити всіх на всіх.

Кажуть, що після обміну 21 вересня ситуація зрушилась і найближчим часом можна чекати на наступні обміни. Також є домовленість про обмін усіх поранених на всіх поранених.

Нагадаємо, під час обміну 21 вересня звільнили військову медикиню Мар’яну Мамонову, яка служила в Маріуполі. За кілька днів після звільнення вона народила дівчинку.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

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