Війська рф вбили 154 українських спортсменів

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні вже загинули 154 спортсмени і тренери. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook.

Ці спортсмени і тренери загинули на полі бою та у власних домівках від ворожих снарядів.

«Ця війна завдала нам важких втрат. Ми відбудуємо зруйновані стадіони та спортивні палаци, але ніхто не поверне нам 154 життя наших спортсменів і тренерів», – написав він.

Також Вадим Гутцайт закликав до додаткових жорстких санкцій:

відсторонити національні спортивні органи рф та рб від міжнародних спортивних федерацій;

позбавити всіх осіб, пов’язаних з країнами-агресорками, впливу на міжнародні спортивні федерації: усунути їх від правлінь та організаційних комітетів;

заборонити участь представників рф та рб у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі;

заборонити трансляції всіх спортивних змагань у цих країнах.

Нагадаємо, нещодавно у боях проти російських окупантів загинув львівський спортсмен Микола Забавчук. Також у бою на Луганщині загинув 22-річний львівський футболіст Петро Гаврилів. У Маріуполі від російських снарядів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. У битві за це місто на початку квітня загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.

Також відомо, що наприкінці квітня під Харковом загинув ексфутболіст ФК «Львів» Артур Гриценко. У боротьбі проти окупантів свої життя віддали й срібний призер Invictus Games Дмитро Сидорук, 23-річний пауерліфтер Юрій Лучечко, віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.

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