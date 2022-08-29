Цієї зими Україна на 40% зменшить споживання газу

Міністерство енергетики прогнозує, що в опалювальному сезоні 2022/2023 років Україна скоротить споживання газу на 35-40%. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Так, за прогнозом Міненерго Україна восени та взимку 2022/2023 років має спожити близько 11,7 млрд кубометрів газу. Цей показник є значно нижчим у порівнянні з 2021-м, коли загалом було спалено 19,4 млрд кубометрів газу.

Таким чином на найближчу осінь та зиму споживання газу в Україні скоротять на 35-40%.

Заплановано, що до кінця 2022 року країна використає лише 18,5 млрд кубометрів газу.

Ярослав Железняк додав, що зараз Кабінет Міністрів шукає додаткові об’єми газу для проходження опалювального сезону під час війни. За різних сценаріїв така потреба становить від 3 до майже 5 млрд кубометрів.

«Але враховуючи, що вартість вересневого ф’ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягала 3458 доларів, то навряд чи вдасться все купити», – розмірковує Железняк.

Нагадаємо, голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Як відомо, близько половини газових сховищ України розташовані неподалік лінії у Харківській області. А на імпорт газу, необхідного для опалювального сезону, державі потрібно орієнтовно 10 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський ще на початку літа попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Мораторій на підняття тарифів Верховна Рада ухвалила наприкінці липня, нещодавно закон уже підписав президент України.

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