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Президент підписав закон про мораторій на підвищення тарифів за тепло

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.  Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту № 7427.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який встановлює мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду для населення, 29 липня. Його прийняли після майже двох місяців дискусій. «За» проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення. Так, забороняється підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Як повідомляв Львівський портал, ще раніше президент Володимир Зеленський попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Зазначимо, на час дії воєнного стану в Україні заборонили примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги для окремих категорій громадян. За останніми даними, на Львівщині мешканці заборгували майже 2 млрд грн за газ. Ще до повномасштабної війни саме газ завжди становив левову частку у структурі всіх боргів за комуналку в області.

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