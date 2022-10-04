Зеленський затвердив рішення про неможливість перемовин з Путіним

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, в якому констатована неможливість ведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це йдеться у відповідному указі президента №679/2022.

Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

Кабміну доручили підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України. Уряду також доручили збільшити постачання військово-технічної допомоги Україні та рекомендували Верховній Раді ухвалити закон щодо санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку рф.

Окрім цього указом схвалили текст звернення президента, спікера Верховної Ради та прем’єра щодо заявки на вступ у НАТО.

Як повідомляв Львівський портал, 30 вересня президент РФ Владімір Путін під час виступу в Кремлі заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до складу Росії.

Перед цим російський диктатор підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.

Перед усіма цими незаконними рішеннями російські війська під дулом автоматів 23-27 вересня провели свої псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Опісля рашисти оголосили такі результати: на частині захопленої Запорізької області нібито «за» приєднання до РФ висловились 93,1%, на Херсонщині – 87%, у так званій «ДНР» – 99,2%, а в «ЛНР» – 98,4% людей.

Ні Україна, ні Європа і США не визнали цих фейкових референдумів і ввели проти Росії нові санкції. А Україна 1 жовтня, тобто вже після того, як Путін проголосив анексію українських областей, звільнила стратегічно важливе місто Лиман у Донецькій області.

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