Кинутих у Лимані мобілізованих із «ЛНР» звинувачують у дезертирстві, – СтратКом

Російські окупаційні війська, які встигли втекти з Лиману, кинули напризволяще мобілізованих із так званої «ЛНР». Їм довелося самотужки рятуватися і тепер їх звинувачують у дезертирстві. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Росія кинула напризволяще мобілізованих із так званої «ЛНР» у Лимані. Через те, що бойовики кинулись самостійно навтьоки, тепер їх ще й звинувачують у дезертирстві. Мобілізованим із фейкової «ДНР» вдалося втекти у Щастя, де вони вже кілька днів живуть просто неба.

«Командування звинувачує їх у дезертирстві та погрожує розправою. Самі мобіки розповідають, що трималися до останнього, але кацапи їх кинули і відступили. При цьому російській армії був наказ не попереджати військових «ЛНР» про свій відхід, адже їх відправили в один кінець. Це чергове підтвердження того, що Московія навмисно шле цих людей на забій, не зважаючи на втрати», – кажуть у СтратКомі.

Зазначимо, напередодні Генштаб повідомляв, що перед звільненням Лиману окремі підрозділи рашистів намагалися відійти вглиб окупованої Луганщини. Так 30 вересня у районі Щастя виявили колону із цивільних автомобілів і мікроавтобусів, в якій їхали більше 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу РФ.

Деякі колони з автівок, якими окупанти намагалися втекти з Лиману, ЗСУ успішно розгромили. Ось результати роботи наших військових по одній із них:

Нагадаємо, пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів. В обід 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що зачистка міста завершена.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

У британській розвідці вже заявили, що втрата Лиману є серйозною політичною невдачею Росії, а війська РФ, втікаючи, ймовірно, зазнали значних втрат.

У НАТО вважають, що звільнення Лиману демонструє здатність України відтіснити російські війська.

Разом із тим президент 2 жовтня заявив, що успіхи ЗСУ не обмежуються тільки Лиманом. Він не став вдаватися у деталі, втім додав, що на Херсонщині деокуповано містечко Архангельське і селище Миролюбівку.

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що українські захисники мають частковий успіх на півночі регіону, проте жодних інших подробиць не назвали.

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