Втрата Лимана – серйозна політична невдача Росії, – британська розвідка

Російські війська остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман у Донецькій області, зазнавши, ймовірно, значних втрат. Ця чергова невдача посилить тиск на вище військове командування РФ. Про це йдеться в огляді розвідки, яке 2 жовтня опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка припускає, що український Лиман обороняли захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

«Ці сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відходили єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян», – йдеться у зведенні.

При цьому британці пояснюють, що місто Лиман є важливий в оперативному значенні, адже контроль над ним означає контроль над ключовою дорогою через річкою Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

«Вихід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області – у регіоні, який РФ нібито мала на меті «звільнити» і намагалася незаконно анексувати. Виведення звідти військ призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високо посадовців», – кажуть у британській розвідці.

Наостанок британські розвідники додають, що подальші втрати росіян окупованих територій України «майже напевно призведуть до посилення публічної критики військового керівництва РФ та посилять тиск на старше командування».

Нагадаємо, 1 жовтня вдень стало відомо, що на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили прапор України. Дещо згодом про захід ЗСУ у Лиман повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий, втім він підкреслював, що в місті ще йдуть бої.

Пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти вже почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

Благодійний фонд «Повернись живим» оприлюднив відео того, як російські окупанти намагаються втекти з оточеного українцями Лиману.

Додамо, що місто Лиман розташоване на околиці Донецької області і межує з Луганщиною. Відстань до Сєвєродонецька і Лисичанська становить лише близько 50 км. Саме тому очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай ще раніше заявляв, що деокупація Луганської області розпочнеться саме зі звільнення Лиману.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.