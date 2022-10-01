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ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів поблизу Лимана на Донеччині

Анастасія Диняк

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Українські військові звільнили від російських окупантів ще п’ять населених пунктів поблизу Лимана, де в оточенні перебувають близько 5 тисяч росіян. Про це пише Українська правда.

Так, у суботу, 1 жовтня, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного марафону заявив, що ЗСУ звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Окрім того, Череватий додав, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5,5 тисяч російських окупантів. Він зазначив, що наразі там тривають постійні бойові дії, які «відмінусовують» живу силу окупантів.

За його словами, деякі російські угрупування намагалися прорватися з «котла», однак завдяки ЗСУ ці спроби були «не дуже вдалі». Серед росіян вже багато загиблих та поранених, деякі окупанти також добровільно здаються в полон, але операція зі звільнення Лимана ще не завершена.

Зазначимо, голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни просили у свого керівництва вийти з Лимана, однак їм відмовили.

«Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 30 вересня українські десантники звільнили від російських окупантів селище міського типу Дробишеве на Донеччині, що розташоване поблизу Лиману.

Також 30 вересня українські військові в межах контрнаступальної операції зайшли у селище Ямпіль Донецької області.

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