На окремих напрямках деморалізовані окупанти здаються в полон, – Генштаб

На окремих напрямках деморалізовані російські окупанти кидають свої позиції й здаються в полон. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому 2 жовтня.

«Завдяки успіхам Сил оборони на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій», – вказано у повідомленні.

Відомо, що перед звільненням Лиману окремі підрозділи рашистів намагалися відійти вглиб окупованої Луганщини. Так 30 вересня у районі Щастя виявили колону із цивільних автомобілів і мікроавтобусів, в якій їхали більше 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу РФ.

Також за даними Генштабу, негативно на загарбників впливає те, що їм затримують обіцяні за участь у війні виплати або навіть урізають їхній розмір.

Нагадаємо, лише у районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти вже почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

Скільки саме загарбників ЗСУ взяли в полон під час звільнення Лимана,в Генштабі наразі не озвучували.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 1 жовтня вдень стало відомо, що на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили прапор України. Дещо згодом про захід ЗСУ у Лиман повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий, втім він підкреслював, що в місті ще йдуть бої.

Пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів. В обід 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що зачистка міста завершена.

У британській розвідці вже заявили, що втрата Лиману є серйозною політичною невдачею Росії, а війська РФ, втікаючи, ймовірно, зазнали значних втрат.

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