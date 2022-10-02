Звільнення Лиману показує, що Україна може відтіснити російські війська, – генсек НАТО

Збройні Сили України домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лиману в Донецькій області. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу NBC, пише Європейська правда.

«Цього тижня ми бачили, що вони (ЗСУ, – ред.) змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», – сказав Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб протистояти російській незаконній анексії – це продовжувати підтримувати Україну.

«І ми продовжимо надавати військове обладнання, політичну та економічну підтримку. Це найкращий спосіб допомогти Україні звільнити свої території», – додав Столтенберг.

Як повідомляв Львівський портал, 1 жовтня вдень стало відомо, що на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили прапор України. Дещо згодом про захід ЗСУ у Лиман повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий, втім він підкреслював, що в місті ще йдуть бої.

Пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів. В обід 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що зачистка міста завершена.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти вже почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

У британській розвідці вже заявили, що втрата Лиману є серйозною політичною невдачею Росії, а війська РФ, втікаючи, ймовірно, зазнали значних втрат.

Додамо, що місто Лиман розташоване на околиці Донецької області і межує з Луганщиною. Відстань до Сєвєродонецька і Лисичанська становить лише близько 50 км. Саме тому очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай ще раніше заявляв, що деокупація Луганської області розпочнеться саме зі звільнення Лиману.

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