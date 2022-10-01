Жест «доброї волі»: ЗСУ зайшли у Лиман, росіяни відступають

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові зайшли до Лиману на Донеччині. А російські ЗМІ знову намагаються виправдати відступ окупантів. Про це пише Українська правда.

Так, у суботу, 1 жовтня, в ефірі національного марафону Сергій Череватий підтвердив інформацію щодо Лиману.

«Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом», – заявив речник.

Міноборони Росії також заявило про відведення військ із Лимана. Пропагандистські російські ЗМІ вже почали поширювати інформацію про «жест доброї волі» російського командування.

«У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лимана – ред.) на більш вигідні рубежі», – пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, в районі Лимана в оточення потрапили близько 5,5 тисяч російських окупантів. Він зазначив, що наразі там тривають постійні бойові дії, які «відмінусовують» живу силу окупантів.

30 вересня українські десантники звільнили від російських окупантів селище міського типу Дробишеве на Донеччині, що розташоване поблизу Лиману.

Також 30 вересня українські військові в межах контрнаступальної операції зайшли у селище Ямпіль Донецької області.

Окрім того, 1 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів ще п’ять населених пунктів поблизу Лимана. Зокрема йдеться про Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.

Вже згодом на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили український прапор.

Благодійний фонд «Повернись живим» оприлюдним відео як російські окупанти намагаються втікти з оточеного українськими військовими міста.