У Лимані майорить прапор України, там нема й сліду від псевдореферендуму, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ обов’язково звільнять від російських окупантів усі захоплені території України, а від фейкових «референдумів» навіть не залишиться й сліду. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 1 жовтня.

Так, за словами президента, у світі лунає все більше заяв щодо невизнання результатів так званих «референдумів» і приєднання до Росії захоплених українських територій. Особливу увагу він звернув на генсека ООН Антоніу Гутерріша, який публічно оголосив, що РФ порушує принципи і статут ООН, що псевдореферендуми і спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили.

«Коли на найвищому рівні в ООН звучать такі слова, усі у світі все розуміють. І немає в Росії такого права вето, яке може зупинити чи скасувати це розуміння світу. Росія програє боротьбу за міжнародну спільноту. Світ не дасть повернути часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас глава держави наголосив: жодні псевдореферендуми й спроби анексії Росії не зупинять Збройні Сили на шляху до звільнення українських територій. Там, де ще нещодавно окупанти під дулом автоматів «проводили» свій «референдум», сьогодні майорить прапор України.

«За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії (станом на момент, коли президент записував своє звернення, – ред.). Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких “нестиковочок” буде все більше і більше», – підкреслив президент.

Разом із тим він розповів, що після втечі з Лиману у Росії активно почали шукати винних та звинувачувати генералів.

«Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для РФ», – додав Володимир Зеленський.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, 1 жовтня вдень стало відомо, що на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили прапор України. Дещо згодом про захід ЗСУ у Лиман повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий, втім він підкреслював, що в місті ще йдуть бої.

Пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти вже почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

У британській розвідці вже заявили, що втрата Лиману є серйозною політичною невдачею Росії, а війська РФ, втікаючи, ймовірно, зазнали значних втрат.

Додамо, що місто Лиман розташоване на околиці Донецької області і межує з Луганщиною. Відстань до Сєвєродонецька і Лисичанська становить лише близько 50 км. Саме тому очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай ще раніше заявляв, що деокупація Луганської області розпочнеться саме зі звільнення Лиману.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.