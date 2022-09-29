Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає на п’ятницю, 30 вересня, термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомив у Facebook прессекретар президента Сергій Никифоров.

Порядок денний та всі деталі обіцяють оприлюднити згодом.

«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що саме 30 вересня під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент Росії Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів.

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