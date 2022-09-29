У колишній диспансер на Замарстинівській заселять переселенців, які потребують меднагляду

У 4-поверхове приміщення колишнього диспансеру на вул. Замарстинівській заселять вимушено переміщених українців, які потребують медичної допомоги та супроводу. У будівлі ще мають зробити ремонт і встановити меблі, із цим зголосились допомогти благодійники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про територію колишнього диспансеру на вул. Замарстинівській, який не функціонує з 2019 року. Там є декілька будівель, втім для заселення українців, які змушені були втікати від війни, обрали найбільшу з них на чотири поверхи.

Тут є проведені всі мережі: вода, газ і світло. Їх залишилось лише під’єднати. У приміщенні ще потрібно оновити ремонт та встановити нові меблі. Кілька міжнародних донорів вже зголосились допомогти із цим.

У приміщенні диспансеру зможуть жити близько 80 людей. Сюди хочуть заселити ті сім’ї, які потребують особливих умов проживання. Тут їм надаватимуть необхідний медичний супровід і догляд, адже об’єкт закріплять за Другим медоб’єднанням Львова.

«Ми допомагатимемо із сімейними лікарями, реабілітацією, маємо мобільні бригади. Плануємо встановити тут ліфт, а ще переробити благоустрій і зробити його більш інклюзивним», – пояснив в.о. гендиректора Другого територіального медоб’єднання Андрій Миськів.

За даними мерії, у модульних будиночках зараз проживають більше 30 сімей, які потребують особливих умов проживання. Є й інші родини, які орендують квартири у Львові. Тому місто хоче зібрати їх в одному місці та надавати необхідний медичний супровід.

«Ми приїхали до Львова у липні. Мої два сини є на інвалідних візках, діагноз – СМА (спинально-м’язова атрофія). Зараз ми проживаємо у модульному містечку на Сихові. В одній кімнаті живемо я, діти та моя матір. Синам необхідно виконувати вправи для тіла, але ми фізично не маємо де їх робити, адже кімната дуже маленька. Тому б з радістю сюди переїхали», – поділилася Катерина Ісіченко з Балаклії.

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Фото: ЛМР