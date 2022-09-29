У Генштабі не виключають ескалації на фронті вже найближчим часом 

Після проведення псевдореферендумів та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громовпов, передає Укрінформ,

«Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил, не виключається ескалація обстановки. Це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України», – повідомив Громов.

За його словами, ворог зосереджує зусилля на повній окупації Донецької області, тож, імовірно, першочергово підрозділи мобілізованих росіян будуть перекидати саме туди.

«Насамперед мета противника лишається незмінна – це окупація Донецької області в її адміністративно-територіальних кордонах, а також окупація так званого сухопутного коридору до Криму. Ми прогнозуємо, що на цих напрямках противник буде в першу чергу перекидати свої резерви. Крім того, ми не виключаємо що противник може також створювати додаткові угруповання на Північному напрямку, в тому числі з території республіки білорусь», – сказав бригадний генерал.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

У Генштабі вже заявили, що під час так званої «часткової» мобілізації в Росії на війну проти України набирають чоловіків, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+.

29 вересня Генштаб повідомив, що в рф вже мобілізували до армії вже понад 100 тисяч осіб із заявлених раніше 300 тисяч.