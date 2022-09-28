Канада оголосить нові санкції проти рф через псевдореферендуми

Канада запровадить нові санкції через псевдореферендуми Росії в тимчасово окупованих областях України. Про це заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, передає Reuters.

Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результати референдумів або спробу Росії незаконно анексувати українські території.

«Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету, і які поділяють відповідальність за триваюче безглузде кровопролиття в Україні», – сказав Трюдо.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів.

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