Польща закриває кордони не для усіх росіян, які тікають від мобілізації

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що Польща пускатиме до себе громадян Росії, які зазнали репресій, тікаючи від мобілізації. Про це повідомляє «Польське радіо».

Так, до Польщі пускатимуть росіян, які зазнали репресій через політичні переконання, а їхні права порушили в РФ. Однак людей, які покидають Росії лише, аби втікти від мобілізації, приймати не будуть.

«Ми не допускаємо вʼїзд росіян, які досі підтримували режим Путіна, а раптом коли зʼявилася перспектива не на словах підтримувати режим, а опинитися на фронті, стають великими демократами та планують покинути Росію. Ми точно не будемо підтримувати таких людей», – пояснив Міхал Дворчик.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що «часткова мобілізація» в Росії була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Україну не злякати «частковою мобілізацією» росіян, що українська армія знищить усіх, хто вторгнеться на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією.