Британська розвідка вважає, що 30 вересня путін може оголосити анексію

Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту 30 вересня президент Росії Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій. Про це йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії.

«Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації», – повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що російське керівництво сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання «спеціальної військової операції та консолідує патріотичну підтримку конфлікту».

Однак, за даними британської розвідки, це прагнення буде зірване зростанням обізнаності про нещодавні невдачі Росії в бою і значним занепокоєнням щодо мобілізації, оголошеної напередодні.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів.

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