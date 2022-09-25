Україна терміново скликає Радбезу ООН через «референдуми»

Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Лдега Ніколенко, Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН.

«Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України», – повідомив Олег Ніколенко.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів.

Також відомо, що РФ хоче заявити про «приєднання» окупованих територій вже 30 вересня.

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