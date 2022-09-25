На Росії заборонять виїзд чоловікам після «референдумів» в Україні

Чоловікам мобілізаційного віку після так званих «референдумів» на території України заборонять виїжджати з Росії, повідомляє Українська правда із посиланням на російські ЗМІ.

За словами одного джерела, найімовірніша дата введення заборони – 28 вересня.

Не виключено, що це станеться після «референдумів», які проводять у самопроголошених «ДНР», «ЛНР» і на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Вони завершаться ввечері 27 вересня.

Після введення заборони для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати спецдозвіл від військкомату.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів.

Також відомо, що РФ хоче заявити про «приєднання» окупованих територій вже 30 вересня.

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