Байден пригрозив рф додатковими санкціями за псевдореферендуми

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами. Про це, як пише Європейська правда, йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією – фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об’єднаних Націй», – наголосив президент США.

Байден запевнив, що Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.

«Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати. Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо протистоїть російському вторгненню», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення «референдумів» на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.

Нагадаємо, 23 вересня кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Псевдоволевиявлення триватиме до 27 вересня, в той же день окупанти збираються оголосити попередні результати.

«Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Згодом про завезену «масовку» на псевдореферендуми та озброєних військових на окупованих Херсонщині та Запоріжжі говорила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та мер Мелітополя Іван Федоров. Також мелітопольців залякують вибухами у житловому будинку.

Російська пропаганда вже почала публікували відео, на яких окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією». Також намагаються продемонструвати черги з охочих «проголосувати» у Херсоні.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

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