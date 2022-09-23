У багатоповерхівці в Мелітополі прогримів вибух: одна людина загинула, – мер

У п’ятницю, 23 вересня, коли стартував оголошений російськими окупантами «референдум» щодо приєднання до РФ, в житловій 9-поверхівці в Мелітополі стався вибух. Одна людина загинула, ще одна поранена. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

«Терор посилюється. З самого ранку в Мелітополі чути вибухи. В одній із дев’ятиповерхівок вночі був вибух. На жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена. Також сьогодні був вибух поряд з одним із розташувань окупантів, зараз уточнюються їхні втрати», – сказав він.

Водночас Іван Федоров додав, що такими вибухами окупанти спеціально залякують мелітопольців, аби ті сиділи вдома під час так званого «референдуму».

«Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома», – відзначив мер Мелітополя.

За словами Івана Федорова, напередодні «референдуму» окупанти завезли в Мелітополь масовку, адже місцеві жителі його не підтримують і «чинять тотальний спротив». Крім того, за так званим голосуванням стежать озброєні військові.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на півдні, крім залучення масовки, кремлівські маріонетки відправляють до місцевих озброєних осіб, аби таким чином змусити їх «голосувати».

23 вересня кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Псевдоволевиявлення триватиме до 27 вересня, в той же день окупанти збираються оголосити попередні результати.

«Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Російська пропаганда вже почала публікували відео, на яких окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією». Також намагаються продемонструвати черги з охочих «проголосувати» у Херсоні.

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