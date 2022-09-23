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Поліція виявила ще три місця масових поховань на Харківщині

Ольга Денисяка

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Поліція виявила ще три місця масових захоронень у Харківській області. Одне з них, за повідомленням від пресслужби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки не розголошують. Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі, передає L.B.ua.

Друге захоронення, за інформацією від джерел, – в місті Вовчанськ, на кордоні з Росією.

Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані і їх розмінування забирає багато часу. На розмінування одного масового захоронення сапери потребують до трьох днів. В одному з місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.

Нагадаємо, на околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

Роботи з ексгумації похованих планують завершити до кінця 23 вересня, однак далі роботи продовжать на інших об’єктах. Зокрема вже виявили близько 3-5 місць поховань загиблих.

Голова райадміністрації Степан Масельський заявив, що жертвами російських окупантів у Ізюмському районі могли стати тисячі людей.

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