В Ізюмі вже ексгумували понад 300 тіл загиблих

На кладовищі в Ізюмі вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ. Про це пише Суспільне.

Так, прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів, що станом на вечір середи, 21 вересня, на місці масового захоронення в Ізюмі виявили тіла 320 цивільних та 18 військових. На кладовищі наразі нарахували 445 могил, в деяких з них поховали від 2 до 4 людей одночасно.

«Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переламами кісток, є також з ознаками катування», – зазначив Фільчаков.

Він також додав, що роботи з ексгумації похованих планують завершити до кінця 23 вересня, однак далі роботи продовжать на інших об’єктах. Зокрема вже виявили близько 3-5 місць поховань загиблих.

Голова райадміністрації Степан Масельський заявив, що жертвами російських окупантів у Ізюмському районі могли стати тисячі людей.

«Ми були б дуже щасливі, якби оце б поховання було б єдине в нашому районі. Тому, що кожного дня знаходимо біля під‘їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, дуже багато люди хоронили самі, по оселях. Особливо спочатку в результаті авіанальотів, від ударів артилерії», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, на околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.