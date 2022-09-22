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Мобілізація в РФ буде непопулярна, Путін йде на значний ризик, – британська розвідка

Наталя Дуляба

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Офіційно оголошена в Росії «часткова мобілізація» буде вкрай непопулярною, а ті підрозділи, які вдасться сформувати, матимуть проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та адмініструванням. Про це йдеться в огляді британської розвідки, який 22 вересня оприлюднило Міноборони Великої Британії.

На думку британської розвідки, вже навіть під час мобілізації 300 тисяч своїх резервістів РФ матиме проблеми з адмініструванням усього процесу та з матеріально-технічним забезпеченням.

«Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців», – йдеться у зведенні.

Разом із тим британці припускають, що така обмежена мобілізація буде дуже непопулярна серед частини населення Росії.

«Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись отримати таку необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні», – вказано в огляді.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував мобілізацію 300 тисяч резервістів. Їх відправлять на війну проти України.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що «часткова мобілізація» в Росії була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Україну не злякати «частковою мобілізацією» росіян, що українська армія знищить усіх, хто вторгнеться на нашу землю чи добровільно, чи за мобілізацією.

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