Росіяни, які воювали проти України, не зможуть в’їжджати до Естонії

Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ, які беруть участь у війні проти України. Зокрема і тим росіянам, які мають посвідку на постійне проживання в Естонії. Про це пише ERR.

Так, міністр внутрішніх справ Вейко Коммусаар заявив, що Естонія не має підстав перешкоджати виїзду росіян за межі країни. Однак громадяни РФ, які брали участь у війні в Україні, не зможуть повернутися назад.

Окрім того, заступник командувача Сил оборони країни генерал-майор Вейко-Велло Палма заявив, що Естонія підготує пакет заходів, як відповідь на оголошення часткової мобілізації в Росії.

«Звичайно, не можна сказати, що нам не потрібно нічого робити. Пряма військова загроза Естонії не зросла, але важливість такого кроку, безумовно, не можна применшувати. Це наступний крок РФ щодо ескалації [конфлікту]. Наступним кроком після цього може стати оголошення повної мобілізації», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Після заяви Путіна міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва не може бути лише спостерігачем, коли в Росії триває військова мобілізація. Тому Литва перевела Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності.

Напередодні так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Після цього з такою ініціативою виступили окупанти з Херсонщини.