Сили швидкого реагування Литви перевели у стан підвищеної готовності

Після заяви Путіна про часткову мобілізацію в Росії Литва перевела Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Так, Анушаускас заявив, що Литва не може бути лише спостерігачем, коли в Росії триває військова мобілізація.

«Відсьогодні у Силах швидкого реагування литовської армії підвищується рівень пильності. Це для запобігання будь-яких провокацій з боку Росії», – зазначив міністр.

Також посадовець додав, що оголошення мобілізації в Росії демонструє лише відчайдушне бажання зберегти контроль над окупованими територіями України.

Нагадаємо, Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Напередодні так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Після цього з такою ініціативою виступили окупанти з Херсонщини.