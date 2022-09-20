Суд скасував арешт львівського готелю «Дністер», який належить росіянам

Львівський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді про арешт майна львівського готелю «Дністер», кінцевим бенефіціарним власником якого виявився громадянин росії. Відповідне рішення Львівського апеляційного суду було ухвалено 12 серпня, повідомляє Апостроф.

Видання повідомляє, що на думку суду, підставою для винесеного рішення стали відсутність доказів щодо будь-якої належності чи зв’язків готелів з російськими громадянами чи компаніями, пов’язаними з РФ та «необ’єктивність слідства».

В ухвалі буцімто також зазначається, що спроба накладення арешту обґрунтовувалась інформацією з Інтернет-видань, яка не підтверджується жодними офіційними джерелами. «Фактично, ці матеріали трактуються як припущення їх авторів, без підтвердження прямими доказами. Тому ці публікації не можуть використовуватись слідством та братися до уваги судом», – пише Апостроф.

Також зазначається, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. А слідчий суддя, в свою чергу, відповідно до норм законодавства належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв’язку для прийняття рішення. Зазначені в клопотанні органу досудового розслідування підстава та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

У той же час у коментарі журналістам Tvoemisto у пресслужбі Львівської обласної прокуратури повідомили, що рішення Львівського апеляційного суду є досить дивним, оскільки прокурори мають зібрані усі матеріали, які підтверджують зв’язки готелю «Дністер» з громадянами чи компаніями рф. Наразі у прокуратурі очікують на повний текст ухвали суду, та наголосили, що досудове слідство у кримінальному провадженні продовжується.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові арештували готель «Дністер» через російського власника.

Львівський готель «Дністер», що розташований біля парку Франка на вул. Яна Матейка і є третім за величиною у місті. Ще у 2020 році його дозволили продати кіпрській компанії Pumori Enterprises Investments Ltd, за якою стоїть російський політик Алєксандр Бабаков. Він, до речі, перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США.

Рішення про арешт цієї нерухомості суд ухвалив у межах кримінального провадження, відкритого шахрайство та службове підроблення. За версією слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням, підробило та використало фейкові документи, на підставі яких отримали контрольний пакет акцій готельної мережі.

Зараз вирішується питання про передачу арештованих готелів та корпоративних прав в управління АРМА.

Додамо, що «Дністер» – чотиризірковий готель, розташований у центрі Львова біля парку Івана Франка. Цей дев’ятиповерховий будинок звели на початку 1980-х років. У ньому облаштували 165 номерів, таким чином він входить до трійки найбільших готелів Львова разом із «Львовом» (240 номерів) та «Супутником» (202 номери).

Торік у мерії Львова погодили реставрацію «Дністра». Детальніше читайте за цим посиланням.

19 вересня стало відомо, що у Львові арештовано корпоративні права мережі відомих готелів Reikart, що належить російському бізнесмену Юрію Васіну.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що у Львові працюють 340 російських компаній. Список

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