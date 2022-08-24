У Львові арештували готель «Дністер» через російського власника

Суд наклав арешт на два готелі у Львові та Києві, якими володіють громадяни російської федерації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівської області.

Так, рішенням суду арештовано два готелі у Львові та Києві загальна площа яких становить майже 30 тисяч кв м. Вартість готелів оцінюють в 1 млрд грн.

«Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Також судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, якому належить мережа вказаних готелів, на понад 100 млн грн», – кажуть у прокуратурі.

Найімовірніше йдеться про львівський готель «Дністер», що розташований біля парку Франка на вул. Яна Матейка і є третім за величиною у місті. Ще у 2020 році його дозволили продати кіпрській компанії Pumori Enterprises Investments Ltd, за якою стоїть російський політик Алєксандр Бабаков. Він, до речі, перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США.

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Рішення про арешт цієї нерухомості суд ухвалив у межах кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.190 та за ч.3 ст.358 ККУ (шахрайство та службове підроблення).

За версією слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням згаданих готелів, підробило та використало фейкові документи, на підставі яких отримали контрольний пакет акцій готельної мережі.

Зараз вирішується питання про передачу арештованих готелів та корпоративних прав в управління АРМА.

Додамо, що «Дністер» – чотиризірковий готель, розташований у центрі Львова біля парку Івана Франка. Цей дев’ятиповерховий будинок звели на початку 1980-х років. У ньому облаштували 165 номерів, таким чином він входить до трійки найбільших готелів Львова разом із «Львовом» (240 номерів) та «Супутником» (202 номери).

Торік у мерії Львова погодили реставрацію «Дністра». Детальніше читайте за цим посиланням.

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