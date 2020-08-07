Львівський готель «Дністер» продадуть росіянам

Антимонопольний комітет України на засіданні 6 серпня дозволив кіпрській фірмі Pumori Enterprises Investments Ltd отримати остаточний контроль над готелем «Дністер», котрий є третім за величиною у Львові. Компанію з Кіпру пов’язують із російським політиком Алєксандром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами. Про це повідомляє Zaxid.net.

«Надано дозвіл компанії Pumori Enterprises Investments Ltd (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ «Готельно-туристичний комплекс «Дністер» (м. Львів, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», – йдеться в повідомленні комітету.

Кіпрська компанія придбала 50,51% акцій львівського готелю 2012 року, а нині планує стати мажоритарним акціонером із домінантним пакетом акцій, що надасть їй змогу повністю керувати цим закладом. АМКУ наразі не повідомив, наскільки збільшиться частка іноземної компанії.

Як інформував сайт «Ліга.Бізнес», Pumori Enterprises Investments Ltd пов’язують з групою VS Energy члена верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації – Алєксандра Бабакова і російських бізнесменів Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна і Сергєя Шаповалова. Бабаков, зокрема, відомим тим, що 2014 року був депутатом Державної Думи РФ та голосував за анексію Криму.

На початку 2017 року росіян як бенефіціарів бізнесу VS Energy замінили невідомі громадяни Німеччини, Латвії та Словаччини, які і раніше були пов’язані з бізнесом Бабакова і Гінера. Pumori Enterprises Investments Ltd та афілійовані з нею компанії нині вже керують 18 готелями у Києві та регіонах, зокрема великими готелями «Русь» та «Прем’єр Палац».

Як йдеться в повідомленні неурядової платформи «Ліга антитрасту», АМКУ під час розгляду питання щодо готелю «Дністер» мав приділити увагу ідентифікації реальних кінцевих бенефіціарів компанії-покупця та походженню коштів на купівлю готелю, зокрема в частині дотримання санкційного законодавства.

«Згідно з чинним українським законодавством, АМКУ, розглядаючи такі питання, має встановити, хто є реальним покупцем, звідки гроші на придбання та не надавати дозвіл, якщо він суперечитиме законодавству про санкції», – повідомили експерти платформи.

Алєксандр Бабаков з 2018 року перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Санкції запроваджені безстроково та передбачають блокування належних йому активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також заборону участі у приватизації та оренді державного майна.

Наразі АМКУ не оприлюднив інформації про те, чи досліджували зв’язок між Pumori Enterprises Investments Ltd та Бабаковим і його бізнесовими партнерами.

VS Energy нині також володіє п’ятьма українськими обленерго. Торік, попри санкції, ця афілійована з росіянами компанія продала бізнесменові Рінату Ахметову «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Сам Бабаков заперечував володіння українськими обленерго.

«Дністер» – приватний чотиризірковий готель у Львові зі 165-ма номерами. Будівля готелю на вулиці Матейка була зведена на початку 1980-х років. «Дністер» входить до трійки найбільших готелів Львова разом із «Львовом» (240 номерів) та «Супутником» (202 номери).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.