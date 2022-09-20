Псевдореферендум в «ЛНР» потрібен лише для оголошення мобілізації в Росії, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що фейковий референдум щодо приєднання так званої «ЛНР» до РФ потрібен лише для того, аби в Росії могли оголосити загальну мобілізацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Псевдореферендум у новоокупованих районах Луганщини потрібен лише для оголошення загальної мобілізації в Росії. Рашисти хочуть нашвидкоруч зліпити результати «референдуму» про приєднання до РФ, а потім сказати, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію», – відзначив Сергій Гайдай.

На його думку, про проведення псевдореферендуму бойовики ОРДЛО знову заговорили, бо українська армія загнала їх у глухий кут і достатніх сил для війни Росія назбирати не може.

«З мобілізацією у Росії величезні проблеми, достатньо людей набрати там не можуть. Про це свідчить і те, що керівництво ПВК «Вагнер» поїхало у місця позбавлення волі агітувати чоловіків їхати на війну», – додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Попри пропагандистські заяви про «взяття під контроль всієї території Луганської області», росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ і дотепер звільнили 421 населений пункт на Харківщині.

12 вересня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ мають певні успіхи й на Луганщині, однак не став називати звільнені населені пункти, адже там триває зачистка територій. Він вважає, що деокупація області розпочнеться після того, як українські військові звільнять Лиман, що на околиці Донеччини.

13 вересня стало відомо, що російські війська покинули Кремінну, втім ЗСУ у саме місто ще не зайшли. Колаборанти і гауляйтери масово втікають до Росії. 19 вересня Сергій Гайдай повідомив про звільнення від окупантів та зачистку селища Білогорівка.

Зараз ЗСУ регулярно нищать позиції окупантів в Луганській області: 18-19 вересня розгромлено бази у Новоайдарі та Сватовому, а також у Кадіївці.

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