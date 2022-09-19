Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові звільнили від окупантів селище Білогорівка. Про це він повідомив у Telegram.

«Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ», – написав Сергій Гайдай.

Голова ОВА заявив про наближення масштабної деокупації Луганщини. За його словами, війська РФ готуються до оборони, тож процес буде важким.

«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, після успішної деокупації Харківської області Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ мають певні успіхи на Луганщині, однак не став називати звільнені населені пункти, адже там триває зачистка територій.

Очільник Луганщини вважає, що деокупація області розпочнеться після того, як українські військові звільнять Лиман, що на околиці Донеччини.

13 вересня стало відомо, що російські війська покинули Кремінну, втім ЗСУ у саме місто ще не зайшли. Колаборанти і гауляйтери масово втікають до Росії.

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