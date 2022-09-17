У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській «оборонці»

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння. Таку оцінку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Європейська правда.

«Їй (Росії – ред.) усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню», – сказав він.

Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. «Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів», – додав Роб Бауер.

За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні, не оголошуючи мобілізації.

«Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових (з Росії – ред.) У чому ми впевнені, то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий», – зазначив глава Військового комітету Альянсу.

Нагадаємо, в російській зброї, вилученій в Україні, виявили понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаних протягом останніх років перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

На думку голови дипломаті ЄС Жозепа Борреля, санкції Європейського Союзу серйозно підривають потенціал Москви щодо підтримки своєї зброї та військової техніки у війні з Україною.

Як писав Львівський портал, за даними української розвідки, дотепер у Росії залишилося менше 200 сучасних ракет «Іскандер». Тому окупанти їх бережуть, а натомість випускають по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.

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