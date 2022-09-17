Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, – глава розвідки Пентагону

Директор розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Владімір Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні. Про це пише Європейська правда з посиланням на AP.

«Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його “операції”. Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку», – сказав Беррієр на конференції 16 вересня.

Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але «воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт».

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що «не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану – контролю над Україною».

Як відомо, за даними західної та української розвідки, метою повномасштабного вторгнення Росії в Україну було повалення її влади та захоплення всієї держави. Офіційно ж Москва говорила про «денацифікацію», «демілітаризацію» і «допомогу народам Донбасу».

Однак РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення «ДНР» і «ЛНР», але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей.

Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської, Сумської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як і нещодавно з більшої частини Харківської області.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні президент РФ Владімір Путін на зустрічі з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито «зробить усе, щоб швидше припинилася війна», але висловив обурення, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Разом із тим очільник Кремля наголошував, що план війни проти України «коригуванню не підлягає» і основною метою є так зване «звільнення всієї території Донбасу».

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