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Путін звів основне завдання війни до захоплення Донбасу

Наталя Дуляба

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що план війни проти України «коригуванню не підлягає» і основною метою є так зване «звільнення всієї території Донбасу». Про це він сказав 16 вересня на пресконференції на саміті Шанхайської організації співпраці, пише Українська правда.

«План коригуванню не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою, а основною метою є звільнення всієї території Донбасу, ця робота продовжується, незважаючи на спроби контрнаступу української армії», – сказав Путін.

Президент країни-агресора запевняє, що «наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть невеликим темпом, але послідовно, тож поступово російська армія займає нові та нові території».

Путін також каже, що Росія воює не повною армією, а лише її контрактною частиною, і «це пов’язано з певними параметрами особового складу».

«Тому ми не поспішаємо. Але за великим рахунком, за своєю суттю жодних змін немає. Щось Генеральний штаб вважає важливим, щось другорядним, але основне завдання залишається незмінним, і воно реалізується», – зауважує президент РФ.

Зазначимо, напередодні Путін на зустрічі з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито «зробить усе, щоб швидше припинилася війна», але висловив обурення, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Як повідомляв Львівський портал, з 24 лютого 2022 року Росія веде повномасштабну загарбницьку війну проти України, початково заявивши її метою звільнення Донбасу, а також міфічну «денацифікацію» та «демілітаризацію» України.

Однак РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення «ДНР» і «ЛНР», але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей.

Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської, Сумської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як і нещодавно з більшої частини Харківської області.

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