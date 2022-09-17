Одним ударом в Херсоні ліквідували 180 окупантів

Українські військові, завдавши точного удару по ворожій базі у Херсоні, знищили 180 окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому 17 вересня.

Йдеться про удар, здійснений ще 10 вересня, втім втрати рашистів остаточно підтвердити вдалось лише зараз. ЗСУ влучили у будівлю підприємства «Алкосервіс» у Херсоні, де окупанти розмістили свій особовий склад і військову техніку.

Підтверджені втрати – 180 рашистів.

«Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати», – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні українські військові вдарили по ворожому пункту управління у Херсоні. «Приліт» стався саме під час наради «голів муніципальних округів», які сформувала окупаційна влада. Втрати наразі встановлюються.

Днями рашисти вирішили ввести «режим посиленої безпеки», тож заборонили мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області наближатись до переправ.

А українська розвідка повідомила, що підрозділи окупантів в Херсонській області відрізані від постачання води і їжі, тож тікають через Дніпро на вкрадених моторних човнах.

Як писав Львівський портал, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, йде повільніше, бо через рельєфні особливості цього регіону росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.

Незважаючи на це, українські військові встановили свій вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

Дотепер офіційно відомо про звільнення на Херсонщині близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

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