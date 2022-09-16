На Херсонщині окупанти вводять «режим посиленої безпеки», – Генштаб

На Південнобузькому напрямку російські окупаційні війська вирішили запровадити «режим посиленої безпеки». Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 16 вересня.

Вводячи свій «режим посиленої безпеки», окупанти заборонили мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області наближатись до переправ. Які ще заходи може передбачати цей режим, наразі не відомо.

Разом із тим ворог продовжує розміщувати свої війська і техніку на території освітніх закладів. Відомо, що на території аграрного ліцею у селі Хомівка луганської області рашисти поставили свою техніку, а в навчальних корпусах – свій особовий склад.

Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Водночас у Генштабі додають, що українські військові продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи російські підрозділи, їхню зброю і техніку. Тому це суттєво впливає на психологічний стан окупантів.

«Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, йде повільніше, бо через рельєфні особливості цього регіону росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.

Незважаючи на це, українські військові встановили свій вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

Дотепер офіційно відомо про звільнення на Херсонщині близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Тако українська розвідка повідомила, що підрозділи окупантів в Херсонській області відрізані від постачання води і їжі, тож тікають через Дніпро на вкрадених моторних човнах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.