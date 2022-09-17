ЗСУ вдарили по пункту управління окупантів у Херсоні

У п’ятницю, 16 вересня, українські військові завдали удару по пункту управління росіян у самому Херсоні. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Протягом доби українська авіація на півдні нанесла 15 ударів по розташуванню окупантів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. Серед уражених цілей – пункт управління окупантів у Херсоні.

В ОК «Південь» не кажуть, яких втрат зазнали рашисти після цього удару, втім загальні втрати разом із ураженням ворожих позицій поблизу Старої Збур’ївки (лівий берег Дніпра) окупанти втратили 33 військових.

Водночас в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ кажуть, що пункт управління у Херсоні, по якому завдано удару, рашисти влаштували у будівлі апеляційного суду. «Приліт» стався під час наради «голів муніципальних округів», які сформувала окупаційна влада.

Загалом ситуацію на півдні українські військові називають складною, але контрольованою. Минулої доби рашисти, намагаючись покращити своє тактичне положення на Херсонщині, здійснили два безуспішні штурми. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, йде повільніше, бо через рельєфні особливості цього регіону росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.

Незважаючи на це, українські військові встановили свій вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

Дотепер офіційно відомо про звільнення на Херсонщині близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Також українська розвідка повідомила, що підрозділи окупантів в Херсонській області відрізані від постачання води і їжі, тож тікають через Дніпро на вкрадених моторних човнах.

Напередодні рашисти вирішили ввести «режим посиленої безпеки», тож заборонили мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області наближатись до переправ.

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