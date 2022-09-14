ЗСУ тримають вогневий контроль майже над усією Херсонщиною

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонщиною. Про це пише Радіо Свобода.

«Ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах… Ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян, це дуже їх деморалізує», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, станом на 13 вересня українські військові звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів на сході й на півдні України.

Також міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо в цьому сільськогосподарському регіоні росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.