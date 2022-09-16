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Російські військові втікають через Дніпро на вкрадених моторках, – ГУР

Ольга Денисяка

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Підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках. про це йдеться в Телеграмі Головного управління розвідки Міноборони України.

«Підрозділи зс рф, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними розвідки, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ зс рф, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Також в ГУР повідомляють, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

«Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому», – заявляє українська розвідка.

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