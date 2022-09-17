Масові поховання біля Ізюма зняли зі супутника

Компанія Maxar Technologies зняла зі супутника масові поховання українців поблизу деокупованого Ізюма і опублікувала світлини у своєму Twitter’i.

На оприлюднених супутникових знімках – Піщанське кладовище і в’їзд у його лісову частину станом на березень та серпень 2022 року.

Нагадаємо, після звільнення Харківщини від російських військ на кладовищі біля Ізюма виявили масові поховання. Найпершою 15 вересня виявили братську могилу, де захоронено до 25 українських військових.

16 вересня на місці провели першу ексгумацію вбитих українців, серед них були діти та семеро іноземців – громадян Шрі-Ланки, які були студентами медичного коледжу. На тілах людей зафіксували сліди тортур. За даними Нацполіції, у перший день ексгумації слідчі розкопали із братської могили тіл 17 військових ЗСУ, на їхніх тілах були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду.

У той же день правоохоронці ексгумували також 22 загиблих цивільних, серед них – ціла родина із п’ятьох осіб. Загалом на кладовищі нарахували наразі близько 445 нових поховань, які окупанти почали робити ще з березня.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Після виявлених масових поховань в Ізюм захотіла прибути місія ООН з прав людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська повторили в Ізюмі Бучанську трагедію і вкотре закликав світ визнати РФ державою-спонсором тероризму.

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