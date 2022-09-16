Володимир Зеленський: «Скільки ще Буч, Маріуполів та Ізюмів мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить?»

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликає світ визнати Росію державо-спонсором тероризму після того, як у звільненому Ізюмі виявили масові поховання вбитих і закатованих українців:

«Хочу сказати одну річ щодо Ізюму. Сьогодні тут працюють усі наші служби: слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі – більше сотні українських і міжнародних журналістів. Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія, – чергове масове поховання вбитих цивільних людей, дітей і військових. Закатованих, розстріляних, убитих внаслідок обстрілів. Поховані навіть цілі родини: мати, батько і донька. Понад 400 могил у лісі біля Ізюма.

Ми ще не знаємо, скільки точно там тіл, адже ексгумація тільки почалась. Та сьогодні вже є докази чергових звірств, скоєних під час російської окупації. Тіло людини, яку задушили мотузкою, і так з нею закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань, братська могила з військовими – 17 тіл, частина з них із явними слідами катувань.

Сьогодні світ має це побачити, світ має знати, що Росія на всій окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, бачили Маріуполь, тепер – Ізюм. Скільки ще це може продовжуватись? Скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить?

Сьогодні я звертаюсь до усіх, до Америки й Європи, до політиків, суспільств, до ООН і всіх міжнародних організацій, до лідерів держав і до кожної звичайної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного: визнання правди, визнання Росії державою-спонсором тероризму. Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, жодна терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично. Треба діяти.

Якщо не буде визнання Росії державою-спонсором тероризму, це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований і похований у численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати. Треба діяти, щоб Буча, Маріуполь та Ізюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму інакше її терор не зупинити».

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