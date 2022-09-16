ООН відправить місію в Ізюм, де після деокупації виявили масові поховання, – ЗМІ

Джерело в Організації Об’єднаних Націй повідомило, що команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього. Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

Джерело журналістів заявило про намір групи ООН, яка займається розслідуванням військових злочинів, прибути в Ізюм. Втім її конкретне призначення наразі залишається незрозумілим.

Укрінформ також пише, що Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив про бажання направити своїх співробітників до звільненого Ізюма для того, щоб долучитись до перевірки місця масового поховання.

Зазначимо, про братську могилу біля Ізюма, де захоронено 25 українських військових, стало відомо 15 вересня. Загалом за час російської окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад 460 нових поховань, більшість із них має лише номери на саморобних дерев’яних хрестах.

16 вересня на місці провели першу ексгумацію вбитих українців, серед них були діти та семеро іноземців – громадян Шрі-Ланки, які були студентами медичного коледжу. На тілах людей зафіксували сліди тортур. За даними Нацполіції, наразі на кладовищі нарахували близько 445 захоронень, які окупанти почали робити ще з березня.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Як повідомляв Львівський портал, на звільненій від російських окупантів Харківщині виявили також щонайменше 10 катівень, одну з них рашисти влаштували й в Ізюмі.

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Фото: Facebook Володимира Зеленського