Уляна Супрун: «Росіяни незабаром зрозуміють, що застрягли в минулому без Делоріана»

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун про неминучий крах та розпад Росії:

«Мислити аксіомами небезпечно.

Під час холодної війни незліченну кількість студентів навчали, що краху СССР ніколи не буде, оскільки держава мала сильний централізований уряд. Університети штампували студентів, які вивчали природу «гомо совєтікус» для кращого розуміння цієї нової Російської імперії. Але наприкінці 1980-х років лише дійсно короткозорі банки охоче видавали студентські позики тим, хто здобуває ступінь «совєтолоґі». У деяких скептиків, які присягалися, що СССР ніколи не зазнає краху, у 1991 році повідвисали щелепи, а більшість експертів із зовнішньої політики в паніці шукали план дій.

Столиці світу були неготовими. Чи сьогодні щось змінилося?

Аксіомою лютого 2022 року було те, що Україна не витримає і кількох днів російського вторгнення. Якщо ви були в меншості, яка вважала, що 24 лютого стане «зоряною годиною» України, вас у кращому випадку зневажали, а в гіршому – називали романтиком, що марить.

В той час, як повномасштабна атака Росії на Україну триває сьомий місяць у вересні 2022 року, в Російській Федерації збільшуються тріщини. Українські військові деокупували понад 8000 кв. км території України. І контратака триває.

Здається, романтики, що марили, не були заручниками хибних аксіом.

Підтримка війни громадянами Росії коливається, коли все більша кількість тіл солдатів, загиблих в Україні, повертаються до Росії. Згідно з розмовами, перехопленими службами безпеки України, моральний дух військовослужбовців російської армії жахливий. У російської армії вторгнення закінчуються боєприпаси, вона шукає зброю, що працює, та додаткову амуніцію в таких країнах, як Північна Корея та Іран.

Хоча прихильники жорсткої лінії в Москві підштовхують Путіна до ескалації війни, члени муніципальних рад у Москві та Санкт-Петербурзі ухвалюють резолюції з вимогою його відставки та арешту за державну зраду. Тим часом Путін, як стверджують, дуже стурбований кількістю алкоголю, який споживають його близькі радники, міністри та високопоставлені члени уряду.

Російська Федерація складається з 22 національних республік, кожна з яких є домом для інакшої етнічної групи. Ці республіки багаті природними ресурсами, такими як нафта, газ і навіть алмази. Однак, багато неетнічних росіян живуть у крайній бідності, не мають надії на економічну безпеку чи стабільність і проживають у маленьких містах і селах, часто без водопроводу.

Багато молодих чоловіків у цих громадах приєднуються до російської армії, тому що військова служба є єдиним способом покинути своє село та забезпечити невеликий дохід для своїх сімей. Непропорційно велика кількість неросіян, таких як чеченці, даґестанці, буряти та інші, були направлені воювати (і гинути) в Україні. Зараз у багатьох із цих спільнот тліє невдоволення.

Росія є федерацією лише за назвою. З кінця 1990-х років Росія була політично, культурно та економічно організована в імперію. Дійсно, Путін нещодавно порівняв себе з царем Пєтром Вєлікім. Політичний істеблішмент довів, що не здатний відмовитися від свого імперського мислення. Метрополія стає дедалі більш нестабільною, як мінливі болота, на яких побудована Москва.

Міжнародні санкції, накладені на Росію за її напад на Україну, завдають шкоди російській економіці, повний ефект від чого лише починає відчуватися. Поїздки на Захід обмежуються, європейські країни відмовляють росіянам у візах, підприємства банкрутують, так як руйнуються ланцюги поставок. Росіяни не можуть з’їсти Біґ Мак або (законно) купити iPhone.

Росіяни незабаром зрозуміють, що застрягли в минулому без Делоріана, який би «повернув їх у майбутнє». Політичний, культурний і медійний істеблішмент у Кремлі змушує населення жити з обмеженим вибором, що зупинить будь-який прогрес, перерве їхній розвиток. Елементи ідеального шторму майже (якщо ще не) склалися, що робить ще важливішим настанову генерал-лейтенанта (у відставці) Бена Годжеса бути готовими.

У «Мапуванні деволюції Росії» Януш Буґайські, старший науковий співробітник Jamestown Foundation у Вашинґтоні, округ Колумбія, описує наближення загибелі Російської Федерації як третю фазу краху імперії після розвалу совєцького блоку в Східній Європі та розпаду Совєцького Союзу наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років.

Будьте готовими».

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