Росіяни випустили по Україні більше 3800 ракет

За понад пів року повномасштабної війни Росія випустила по Україні більше 3800 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 15 вересня.

«Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження», – наголосив глава держави.

Він подякував усім військовим, рятувальникам, медикам, місцевій владі, комунальникам, які ліквідовує наслідки російських ракетних ударів і допомагає постраждалим.

Зазначимо, станом на початок вересня було відомо, що РФ випустила по Україні 3500 ракет. Таким чином менш ніж за два тижні окупанти обстріляли нашу державу трьома сотнями ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар росія завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Зі свого боку Сили протиповітряної оборони України тепер збивають до 70% російських ракет.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні Росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, за даними української розвідки, дотепер у Росії залишилося менше 200 сучасних ракет«Іскандер». Тому окупанти їх бережуть, а натомість випускають по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.

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