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Лише 1 із 20 ракетних ударів рф прийшовся на військову ціль, решта – на цивільні об'єкти, – СБУ

Наталя Дуляба

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Майже за пів року повномасштабної війни, яку росія веде проти України, вона довела, що є країно-терористом, адже 19 із 20 ракетних ударів рф завдала по цивільних об’єктах. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

«росія – країна-терорист! За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля: тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя», – вказано у повідомленні.

У спецслужбі додають: за кожен скоєний злочин російські терористи обов’язково понесуть покарання.

Нагадаємо, за підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Загалом по Україні російська федерація випустила вже більше 3000 ракет.

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